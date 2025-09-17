Un risarcimento di poco più di 6 mila euro, oltre alle spese di lite, da parte del ministero della Giustizia: è stato riconosciuto dal tribunale civile di Perugia – giudice Antonio Contini – ad un uomo di origini campane che fra il marzo del 2012 e il giugno 2015 era stato ristretto in otto carceri di diverse regioni italiane e che aveva lamentato condizioni detentive non conformi a quanto sancito dall’articolo 3 della ‘Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali’ (Cedu).

Attraverso l’avvocato Francesca Carcascio, l’uomo ha fatto causa allo Stato, con una richiesta risarcitoria di 8 euro per ciascun giorno di detenzione «espiato in condizioni inumane e degradanti», appena superiore a quella poi stabilita dal tribunale di Perugia. Fra le contestazioni più frequenti agli istituti penitenziari, quelle relative all’esiguità degli spazi, la mancanza di servizi come bidet e doccia, l’assenza di acqua calda e riscaldamento e altro ancora.