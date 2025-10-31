Nell’ambito dell’evento regionale ‘Imprese futuro Umbria’, che segna gli 80 anni di attività di Confcommercio Umbria e che a novembre farà tappa anche a Terni, l’associazione ha voluto rendere omaggio alle imprese storiche e simboliche del territorio, custodi di un saper fare che unisce generazioni, identità e coesione sociale. Tra le protagoniste della provincia di Terni, due realtà che raccontano in modo diverso ma complementare il valore del commercio come motore di comunità: Mode Manni e Pegaso Snc.

«Fondata nel 1926 da Umberto Ricci e Alberto Padovano, Mode Manni rappresenta da quasi un secolo un punto di riferimento per l’eleganza e la tradizione ternana», è la descrizione che è stata fatta. «Oggi guidata da Fabrizio e Raffaella Corradi, terza generazione della famiglia, l’azienda, tra le prime ad aderire a Confcommercio, si prepara a festeggiare nel 2026 il traguardo dei cent’anni di attività, continuando a vestire Terni con stile, competenza e passione. Più recente ma altrettanto significativa la storia di Pegaso Snc, nata nel 1992 dall’iniziativa di un gruppo di dettaglianti che decisero di unirsi per crescere insieme. Esilde Agaci, anima e guida dell’impresa, ha saputo accompagnarne l’evoluzione insieme al figlio Gianluca e a Gianni, figlio di un ex socio. Nel 2009 l’apertura del moderno superstore Pegaso ha segnato una svolta: oggi è un punto di riferimento per il territorio, esempio di impresa familiare solida e radicata, capace di creare valore e occupazione. In occasione dell’edizione ternana di Imprese Futuro Umbria, Confcommercio premierà anche Ottica Dragoni, selezionata tra le aziende simbolo della città per il suo percorso di qualità e continuità».

«Con questo riconoscimento – sottolinea Stefano Lupi, presidente di Confcommercio Terni e vicepresidente regionale, che ha consegnato il premio insieme al presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni – abbiamo voluto riconoscere il valore di chi ha saputo unire tradizione e innovazione, restando punto di riferimento per la comunità e testimone del valore sociale del commercio. Le aziende ternane premiate dimostrano come dietro ogni insegna ci sia una storia di persone, coraggio e passione: il volto più autentico dell’economia umbra, che nelle imprese del commercio, del turismo e dei servizi trova la sua vera forza e il suo motore».