Confindustria Terni, Urbani passa il testimone a Morelli

Tempo di passaggio del testimone per la sezione di Terni di Confindustria Umbria, dove dopo due mandati il presidente uscente Giammarco Urbani si appresta a lasciare la guida a Riccardo Morelli. L’imprenditore dei trasporti, dell’azienda Morelli Logistica e Servizi, è infatti il candidato alla successione per il prossimo biennio in occasione dell’assemblea delle imprese associate che si terrà mercoledì pomeriggio all’hotel Garden. Con lui verranno eletti anche il vice presidente e i componenti del consiglio direttivo.

Il programma dei lavori

L’assemblea si svolgerà in due distinti momenti: alle 16.30, durante la parte privata, si procederà al rinnovo delle cariche, un’ora più tardi è prevista la forma pubblica alla presenza di ospiti e rappresentanti delle istituzioni per un confronto sullo sviluppo del territorio. Ad aprire questo secondo momento dell’assemblea sarà il presidente di Confindustria Umbria, Antonio Alunni. I lavori saranno coordinati da Giammarco Urbani. Sono previsti gli interventi del neo eletto presidente della sezione ternana, del sindaco Leonardo Latini e dell’assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni. Concluderà i lavori Gian Paolo Manzella, sottosegretario allo sviluppo economico.