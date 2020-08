Confindustria, Media Valle del Tevere: una donna al vertice

È Francesca Orsini Federici, responsabile delle risorse umane del gruppo Angelantoni Industrie, la nuova presidente della sezione territoriale Media Valle del Tevere di Confindustria Umbria per il biennio 2020-2022. L’elezione c’è stata in occasione dell’assemblea di Marsciano: il vice è Giorgio Codomi della Emu Group.

Prende il posto del presidente uscente, Gianni Meneghini della Fornaci Briziarelli Marsciano: «Abbiamo davanti a noi – le parole della Orsini Federici – mesi con prospettive ancora incerte, ma sicuramente molto difficili. Mai come in questo momento è necessaria l’affermazione dell’impresa quale motore della crescita economica, sociale e civile del nostro Paese e del nostro territorio in particolare. Spetta quindi a noi far emergere quegli obiettivi e quelle iniziative economiche, finanziarie, scientifiche, politiche e culturali che riteniamo necessario implementare per garantire lo sviluppo delle nostre imprese e, di conseguenza, la crescita del nostro territorio. Tutto ciò anche grazie al contributo delle persone che nelle nostre aziende lavorano». Meneghini ha ricordato le eccellenze industriali dell’area, capaci di affrontare le difficoltà legate alla crisi economica e all’emergenza sanitaria covid-19: «Abbiamo il dovere etico di crescere – il suo pensiero e assorbire la disoccupazione che, purtroppo, si è creata negli anni. Dobbiamo investire e diversificare, ampliando offerta e mercato, approfittando dello sviluppo tecnologico e delle risorse a disposizione». In assemblea sono interventi il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni, il sindaco di Marsciano Francesca Mele e il collega di Todi Antonino Ruggiano.

«Realtà produttive esemplari»

Alunni ha posto l’accento sul «valore dell’intraprendenza che, nella Media Valle del Tevere è testimoniato da realtà produttive esemplari; in questo territorio ci sono realtà che con la loro storia di impresa rappresentano un bel pezzo dell’Umbria e dell’Italia, ma ci sono anche imprese più giovani che si stanno cimentando in questo straordinario mestiere. Oggi viviamo un momento complicato ed è proprio nelle difficoltà che le nostre aziende dimostrano la propria tenacia e la capacità di confrontarsi sul mercato ed avere una visione». I componenti del nuovo consiglio direttivo della sezione territoriale Media Valle del Tevere sono Federica Angelantoni (Archimede Solar Energy/Turboalgor), Eleonora Angelelli (Arkedil), Ilaria Baccarelli (residenza Roccafiore – Il collino di Todi), Andrea Coletti (Lennok), Amanzio Granieri (Elcom System), Vladimiro Margutti (Ecomet), Gianni Meneghini (FBM) e Alessandro Viola (Viola consulting).