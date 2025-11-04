Casa Democratica batte un colpo nell’ambito della querelle sviluppatasi negli ultimi mesi nell’area ternana del Pd. C’è l’esito del ricorso presentato alla commissione nazionale di garanzia: annullato l’atto della commissione regionale.

«La commissione nazionale di garanzia ha accolto il nostro ricorso, annullando la delibera della commissione regionale: gli organismi eletti col congresso sono legittimati a proseguire il percorso di definizione degli assetti dei dem ternani e Pierluigi Spinelli è il segretario provinciale del Pd di Terni», viene sottolineato. «Evidente che quanto avvenuto deve porre un elemento di riflessione su come decidiamo di essere partito e di proseguire nel solco di un rinnovato impegno per un nuovo Pd. Come dimostrato fin qui, Casa Democratica è a disposizione, ostinatamente e con la convinzione che sia la strada per un partito utile all’Umbria e agli umbri, per ricercare percorsi inclusivi, di costruzione e di elaborazione politica». C’è altro.

«È, però, del tutto evidente – viene puntualizzato – come sia non più rinviabile la necessità di rifuggire superficialità, rigidità e strumentalità, che rischiano di compromettere la nostra azione politica, condizionandone l’indirizzo e piegandola a logiche che non hanno niente a che fare con la nostra missione: cambiare, per migliorarla, la vita delle persone con gli strumenti, anche di governo, che abbiamo a disposizione».