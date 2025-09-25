Ricorso accolto, da parte della Corte dei Conti – Sezioni riunite – in merito ai rilievi mossi dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Umbria al gruppo consiliare della Lega Umbria in Regione, relativi al rendiconto contabile di fine legislatura (dal 1° gennaio al 28 novembre 2024).

Le presunte illegittimità-irregolarità rilevate dai magistrati contabili umbri erano relative a voci che, sommate, superavano di poco i 54 mila euro. Dal mancato rispetto del principio di trasparenza all’inammissibilità delle spese rendicontate, fino all’irregolarità vera e propria di alcuni costi.

Il ricorso, avanzato dall’ex capogruppo leghista Valerio Mancini, attraverso gli avvocati Nicola Pepe e Francesco Falcinelli, è stato accolto dai magistrati della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale. Ed ogni contestazione – così come i risarcimenti ipotizzati – è caduta.