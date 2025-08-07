Anche per l’estate 2025 la Regione Umbria rinnova il proprio sostegno alle famiglie attraverso l’erogazione di contributi destinati alla partecipazione dei minori ai centri estivi iscritti all’elenco regionale. L’iniziativa, destinata a bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, mira a promuovere la conciliazione tra vita familiare e lavorativa, favorendo l’accesso a servizi educativi e sportivi durante il periodo estivo.

Il sostegno economico sarà erogato sotto forma di rimborso settimanale per ogni figlio, in base all’età al 1° giugno 2025: 0-2 anni (65,23 euro a settimana); 3 anni: (53,10 euro a settimana); 4-16 anni (45,51 euro a settimana). Il contributo è valido per settimane intere comprese tra il 9 giugno e il 14 settembre 2025 e non è cumulabile con altri benefici analoghi, come ad esempio il bonus Inps per i centri estivi.

Possono accedere al contributo le famiglie residenti in Umbria, con figli nati dopo il 31 maggio 2008, che abbiano un Isee ordinario o corrente valido non superiore a 40 mila euro e che abbiano almeno un genitore o tutore occupato, disoccupato o inattivo. Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda, valida per tutti i minori presenti.

Le domande vanno presentate esclusivamente online, accedendo con Spid o Carta d’identità elettronica alla piattaforma sviluppumbria.elixforms.it, modulo ‘Centri estivi 2025’, dalle 12 del 6 agosto alle 12 del 12 settembre 2025. È inoltre obbligatoria la marca da bollo da 16 euro al momento della compilazione del modulo. Il contributo può essere richiesto solo per i centri estivi inseriti nell’elenco regionale, aperto dal 30 luglio scorso, come stabilito da un avviso pubblico dedicato. Si tratta di strutture che hanno aderito formalmente al percorso di accreditamento previsto dalla Regione.

«Questo intervento – commenta l’assessore regionale al welfare, Fabio Barcaioli – si inserisce nel quadro delle politiche regionali per l’infanzia e l’adolescenza, in un’ottica di inclusione, pari opportunità e valorizzazione del tempo educativo estivo. È una misura che intercetta un bisogno reale e lo traduce in un sostegno economico concreto per le famiglie umbre, specialmente in un periodo dell’anno delicato come quello che precede la riapertura delle scuole».