È scattato nelle prime ore di mercoledì un servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Terni. L’operazione ha avuto come obiettivo il contrasto al fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’agro del Comune di Terni, in particolare nelle frazioni di Marmore e Piediluco.

Le due zone, secondo segnalazioni raccolte dai militari, sarebbero state individuate come aree di spaccio da parte di cittadini extracomunitari che, per evitare i controlli delle forze dell’ordine, avrebbero dirottato i propri ‘clienti’ lontano dai centri urbani. Durante l’attività, che pur non ha portato a riscontri operativi di rilievo, dal momento che non sono stati rintracciati soggetti sospetti, i carabinieri hanno comunque individuato alcuni bivacchi nascosti nell’area boscata. Si trattava di postazioni organizzate con tende da campeggio e batterie per auto utilizzate per generare alimentazione elettrica. Il materiale è stato recuperato e consegnato all’Asm di Terni per il successivo smaltimento.

Il servizio, che sarà ripetuto anche nelle prossime settimane, ha lo scopo non solo di monitorare il territorio ma anche di rinsaldare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza. Numerosi i cittadini incontrati durante l’operazione, in particolare lungo la strada provinciale, che hanno espresso apprezzamento per l’attività dei militari e confermato la presenza di movimenti sospetti nella zona, in particolare di giovani che si addentrano frequentemente nell’area boschiva.