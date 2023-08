Contromano sulla Perugia-Ancona: morti marito e moglie di Umbertide. Ferito un 44enne di Terni

LE IMMAGINI

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì, poco dopo le ore 14.30, lungo la superstrada Perugia-Ancona (ss 318 ‘di Valfabbrica’), nei pressi dell’innesto con la ss 219 ‘di Gubbio e Pian d’Assino’, all’altezza di Branca in direzione Perugia. Nello scontro, frontale, sono rimasti coinvolti un’autovettura Yaris e un furgone: a bordo della prima, due persone – una coppia di Umbertide, il marito 82enne e la moglie 77enne – che hanno purtroppo perso la vita nel violento impatto. Ferito in maniera seria il conducente del furgone, un uomo di 44 anni residente a Terni, che è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Perugia: non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, le forze dell’ordine: polizia di Stato, carabinieri e polizia Locale. Presenti anche i vigili del fuoco di Gubbio e gli operatori Anas. Provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Perugia per consentire le operazioni. Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura Yaris con i due anziani a bordo, stava imboccando contromano la superstrada Perugia-Ancona: da qui il drammatico impatto che non ha lasciato scampo ai due coniugi e ferito seriamente l’uomo al volante del furgone.