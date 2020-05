Convocato tavolo Ast per giovedì 28 maggio

Giovedì 28 maggio alle ore 11: questa la data fissata dal ministero dello sviluppo economico per il ‘tavolo’ – in call conference – che affonterà le questioni urgenti relative ad Ast, alla luce della manifesta volontà di ThyssenKrupp di cedere le acciaierie di Terni. La convocazione, firmata dal vice capo di Gabinetto Giorgio Sorial, è arrivata nella mattinata di sabato.

Mozione della maggioranza in Regione

Intanto sul fronte politico, il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Eleonora Pace, annuncia la presentazione di una mozione che mira ad impegnare la giunta ad «intervenire con forza sul Governo nazionale per un’azione decisa in grado di fermare lo smantellamento progressivo delle acciaierie di Terni e avviare un confronto con la multinazionale e con l’Unione europea per contestualizzare la situazione e garantire, per il presente e per il futuro, un ruolo di protagonismo per le acciaierie ternane». L’atto, condiviso e firmato anche dagli altri capigruppo della maggioranza, Stefano Pastorelli (Lega), Roberto Morroni (FI) e Paola Agabiti Urbani (‘Tesei per l’Umbria’), chiede all’esecutivo di palazzo Donini di «adottare tutte le iniziative presso il Governo nazionale per l’apertura di un tavolo di confronto interistituzionale permanente con la multinazionale, aperto alle rappresentanze dei lavoratori, diretto e coordinato direttamente dalla presidenza del Consiglio», ma anche di chiedere al Governo di «intervenire con tempestività e determinazione verso l’Unione Europea e la stessa Commissione Europea, al fine di prevenire scelte che contrastino con gli interessi di migliaia di lavoratori e di un sito produttivo altamente competitivo nello scenario europeo e mondiale quale quello rappresentato dalle acciaierie di Terni».

