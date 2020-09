Circolava con entrambe le targhe coperte con dei vestiti messi lì, arrotolati. La polizia di Stato – squadra Volante – se ne è accorta ed ha fermato l’auto. Al volante c’era un 32enne dell’Albania, con precedenti di polizia alle spalle, che di fronte agli agenti ha ammesso di voler evitare le multe per l’accesso nella Zona a traffico limitato di Perugia, non avendo l’autorizzazione. Scontata la denuncia a piede libero per ‘soppressione, distruzione o occultamento di atti veri’.

