Corciano: schianto sulla Sp172. Muore donna, grave un uomo

Tragico incidente stradale sabato mattina – intorno alle ore 8 – lungo la strada provinciale 172 a Corciano (Perugia), poco oltre il bivio del Crocifisso. L’impatto, frontale e tremendo, è stato fra due autovetture, con una terza coinvolta in maniera meno diretta. Una donna ha perso la vita ed un uomo è rimasto gravemente ferito. Entrambe le vetture, in seguito al sinistro, sono finite nella scarpata adiacente la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia, gli operatori del 118 e gli agenti della polizia Locale di Corciano per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Articolo in aggiornamento