Un 5 che vale poco più di 50 mila euro. Ancora una vincita al Superenalotto in territorio umbro: questa volta la schedina è stata convalidata nella tabacchiera di via Capitini a Corciano, in provincia di Perugia, come informa Agipronews. Nel contempo il jackpot per il 6 è arrivato a quota 136,1 milioni di euro: in Umbria manca dal settembre 2011, quando a Gubbio furono vinti 65 milioni.

