Ancora partitelle proibite nei parchi

Come avevamo denunciato anche la scorsa settimana, nel weekend, nonostante i divieti di assembramenti, si sono registrate diverse violazioni, soprattutto fra ragazzi che giocavano a pallone o a basket.

Il primo week-end di fase due

Esercito a Sant’Anna

Addirittura – come riporta Il Messaggero – nel Parco Sant’Anna (già sette giorni fa oggetto di segnalazioni da parte di nostri lettori) si è reso necessario l’intervento dell’esercito assieme alle pattuglie della polizia locale e della questura dopo che era stato denunciato un nutrito assembramento. Erano infatti oltre 70 i giovani che, a gruppetti, talvolta anche insieme ai loro genitori, giocavano al pallone. Segnalazioni analoghe, ma meno gravi, al parco di via del Macello e a Pian di Massiano, dove si è pure sviluppato un incendio, probabilmente a causa di un mozzicone. Ben più gravi i roghi divampati in zona Spoleto e Foligno domenica pomeriggio.