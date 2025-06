Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Questi i reati per i quali un uomo è stato arrestato a Perugia dai carabinieri della sezione radiomobile del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia. In manette un 36enne nigeriano senza fissa dimora e con precedenti.

Il personale di Busitalia ha contattato l’Arma per segnalare la presenza, a bordo di un mezzo pubblico di linea, di un individuo sprovvisto di titolo di viaggio, il quale rifiutava di esibire un documento di identità. «Al sopraggiungere dell’equipaggio a bordo della ‘Gazzella’, l’uomo, in evidente stato di alterazione, si è opposto attivamente al controllo, avventandosi sia contro il personale addetto al trasporto pubblico che nei confronti dei militari intervenuti».

Un dipendente di Busitalia ed un carabinieri hanno riportato lievi lesioni nel ‘corpo a corpo’, dopodiché il 36enne è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale: aveva un coltello, illegalmente portato, da 20 centimetri di lunghezza. Per lui è scattato l’arresto. In più c’è la denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.