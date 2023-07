«Correte, c’è un’auto in fiamme». È (era) una Ferrari

LE FOTO

L’intervento è scattato nel pomeriggio di lunedì per un ‘incendio autovettura’. Solo che poi i vigili del fuoco – del distaccamento di Castiglione del Lago e del comando di Perugia – si sono portati in località Vernazzano, nel territorio comunale di Tuoro sul Trasimeno, e hanno scoperto che sì era un’auto, quella in fiamme, ma una Ferrari: non capita spesso e fa un certo effetto. Ad ogni buon conto, il personle del 115 ha domato le fiamme ma il prezioso veicolo è andato distrutto. Probabile che fosse assicurato anche contro questo tipo di situazioni. Sul posto, per i rilievi, anche i carabinieri del comando stazione di Tuoro. Nessuno, paura e dispiacere a parte per il proprietario, si è fatto male nell’accaduto.