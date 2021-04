Covid, 137 nuovi casi e 200 guariti. Intensive sotto la soglia critica

Sono 137 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 11.30 di mercoledì 14 aprile. Il dato è relativo a 7.428 tamponi presi in esame – 2.744 tamponi molecolari (totale 820.599) e 4.654 antigenici (totale 239.763) -, per una percentuale di positivi pari al 1,80% (martedì 13 aprile era stata dell’1,43%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 200 (totale 47.636). Si registrano purtroppo altri 5 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Città di Castello, Corciano, Gubbio, Monte Santa Maria Tiberina e Perugia, per un totale che sale a 1.306. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 3.788 (-68). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 52.730 positività (+137).

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di mercoledì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 300 (-20) di cui 38 (-3) in terapia intensiva: quest’ultimo numero, il più basso dallo scorso 29 dicembre, porta l’Umbria al di sotto della soglia critica del 30% individuata a livello nazionale. Così i singoli ospedali: Perugia 79 ricoveri (-5) di cui 18 (invariato) in intensiva; Terni 48 ricoveri (-4) di cui 8 (-1) in intensiva; Spoleto 44 ricoveri (-4) di cui 6 (invariato) in intensiva; Pantalla 42 ricoveri (-2), nessuno in intensiva; Città di Castello 37 ricoveri (-6) di cui 4 (-2) in intensiva; Foligno 24 ricoveri (+2) di cui 2 (invariato) in intensiva; Branca 19 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; ospedale da campo Perugia 7 ricoveri (-1), nessuno in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 4.822 persone (-40).

I nuovi casi

I 137 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Acquasparta (1), Amelia (5), Assisi (5), Bastia Umbra (2), Bettona (1), Calvi dell’Umbria (1), Cannara (1), Città della Pieve (3), Città di Castello (10), Corciano (2), Deruta (1), Foligno (7), fuori regione (7), Giove (1), Gualdo Cattaneo (1), Gualdo Tadino (1), Gubbio (22), Magione (3), Montecastrilli (1), Montone (1), Narni (3), Nocera Umbra (1), Panicale (1), Passignano sul Trasimeno (1), Perugia (15), San Gemini (2), San Giustino (3), Spello (1), Spoleto (2), Terni (22), Todi (2), Trevi (1), Tuoro sul Trasimeno (3) e Umbertide (4).

Le guarigioni

Le 200 guarigioni riscontrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attribuite invece ai territori comunali di Amelia (5), Arrone (2), Assisi (7), Bastia Umbra (8), Cannara (3), Castiglione del Lago (4), Citerna (3), Città di Castello (18), Corciano (13), Foligno (6), Fossato di Vico (3), fuori regione (11), Gualdo Tadino (2), Gubbio (14), Magione (3), Marsciano (7), Monte Santa Maria Tiberina (1), Montone (1), Nocera Umbra (2), Orvieto (1), Panicale (4), Perugia (44), San Giustino (4), Scheggia e Pascelupo (2), Spoleto (12), Terni (9), Todi (4), Trevi (1), Umbertide (5) e Valfabbrica (1).

I casi attuali

I 3.788 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 11.30 di mercoledì 14 aprile, sono così attribuiti dalla Regione: fuori regione 601, Terni 465, Perugia 420, Gubbio 260, Foligno 237, Città di Castello 205, Spoleto 197, Assisi 90, Marsciano 84, Todi 79, Narni 67, Umbertide 65, Corciano 64, Orvieto, Cannara e Bastia Umbra 59, San Giustino 53, Norcia 51, Magione 49, Trevi e Amelia 40, Gualldo Tadino 28, Castiglione del Lago 25, Deruta 23, Spello 22, Preci 20, San Gemini 19, Montefalco 18, Città della Pieve, Castel Ritaldi e Bettona 17, Fossato di Vico 16, Gualdo Cattaneo 15, Arrone 13, Passignano sul Trasimeno e Panicale 12, Porano, Massa Martana e Bevagna 11, Montecchio, Guardea, Citerna e Baschi 10, Tuoro sul Trasimeno, Sellano, Nocera Umbra e Collazzone 9, Cascia e Campello sul Clitunno 8, Stroncone, Montone, Montecastrilli e Fabro 7, San Venanzo 6, Scheggino, Piegaro, Monte Santa Maria Tiberina, Montefranco, Montecastello di Vibio, Castel Giorgio e Avigliano Umbro 5, Scheggia e Pascelupo, Giano dell’Umbria, Fratta Todina, Castel Viscardo e Acquasparta 4, Vallo di Nera, Pietralunga, Monteleone d’Orvieto, Giove, Ficulle, Ferentillo e Calvi dell’Umbria 3, Parrano e Allerona 2, Valtopina, Valfabbrica, Sigillo, Sant’Anatolia di Narco, Lugnano in Teverina, Lisciano Niccone, Cerreto di Spoleto e Alviano 1.

Vaccinazioni

Alle ore 6.06 di mercoledì 14 aprile risultano somministrate 207.788 dosi di vaccino in Umbria (+7.570, erano 200.218 alle 5.46 di martedì), pari all’89,6% delle dosi disponibili (231.835).

Coletto: «Grande impegno dei medici di medicina generale»

L’assessore regionale alla salute, Luca Coletto, comunica che «sono 7.192 gli umbri vaccinati nella giornata del 13 aprile; a 5.526 dei soggetti vaccinati è stata inoculata la prima dose, mentre il 12 aprile i vaccinati sono stati 7.020, di cui 5.302 con la prima dose». Per Coletto «questi risultati sono stati raggiunti anche grazie al grande impegno dei medici di medicina generale che, in questi giorni, hanno fortemente intensificato le vaccinazioni permettendo così di raggiungere un alto obiettivo che rivela l’importanza strategica del loro coinvolgimento nella campagna vaccinale. Lunedì 12 aprile i medici di medicina generale hanno vaccinato 2.428 pazienti, mentre nella giornata di ieri le somministrazioni sono state 2.845. Questi numeri, che si vanno ad aggiungere a quelli raggiunti nei punti vaccinali, dimostrano come l’Umbria sia pronta a vaccinare quando possiamo contare su una programmazione certa per la consegna dei vaccini».