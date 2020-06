Covid-19, muore un 83enne di Guardea

Dopo 1uindici giorni senza ulteriori decessi legati all’epidemia da Covid-19 in Umbria, sabato 13 giugno intorno alle ore 19, all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, ha perso la vita un 83enne residente a Guardea (Terni). Si tratta della 77esima morte in Umbria connessa al virus. L’anziano – positivo dopo il test effettuato nell’accedere al nosocomio – si trovava ricoverato da alcuni giorni a causa di una patologia neurologica. L’83enne era stato ricoverato in isolamento presso l’osservazione breve intensiva del ‘Santa Maria’ come paziente in carico alla neurologia.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

COVID UMBRIA – DECESSI SALGONO A 76

COVID, 66ENNE UMBRO MUORE IN TOSCANA

COVID UMBRIA, A TERNI IL 72ESIMO DECESSO

STRONCONE, MUORE L’EX POSTINO DEL PAESE

COVID, CITTÀ DI CASTELLO: MUORE UNA 63ENNE

MUORE A TERNI UNA 75ENNE DI NARNI

COVID UMBRIA, LUTTO A GUBBIO

COVID UMBRIA, LE VITTIME SALGONO A 66

COVID UMBRIA, MUORE 86ENNE DI UMBERTIDE

COVID, LUTTI AD ASSISI E GIOVE

COVID, A PORANO MUORE UNA TERZA SUORA

COVID UMBRIA, CORDOGLIO A DERUTA E MARSCIANO

COVID UMBRIA, MUORE UN 52ENNE DI PERUGIA

COVID UMBRIA, I DECESSI SALGONO A 58

COVID UMBRIA, LUTTO ANCHE A CORCIANO

GIOVE, MUORE BADANTE 64ENNE

COVID UMBRIA, LE VITTIME SALGONO A CINQUANTADUE

COVID UMBRIA, I DECESSI SONO CINQUANTA

PORANO, MUOIONO DUE SUORE POSITIVE AL COVID-19

COVID UMBRIA, LE VITTIME SALGONO A 41

COVID, MUORE 84ENNE DI CASTEL VISCARDO

COVID, LE VITTIME UMBRE SONO 38

COVID UMBRIA, I DECESSI SALGONO A 33

COVID UMBRIA, ALTRO DECESSO AD ORVIETO

UMBRIA, I DECESSI DA COVID SALGONO A VENTINOVE

UMBRIA, VENTIQUATTRO I DECESSI. DOLORE AD ORVIETO

UMBRIA, MUORE ANZIANO DI CITTÀ DI CASTELLO: VENTESIMA VITTIMA

COVID, IN UMBRIA LE VITTIME SALGONO A DICIANNOVE

COVID, MUORE 76ENNE EX CALCIATORE DEL GUBBIO

COVID, MUORE IL PADRE DEL MANAGER SANITÀ ANDREA CASCIARI

COVID-19, MUORE DIPENDENTE OSPEDALE TERNI

COVID-19 UMBRIA, I DECESSI SALGONO A TREDICI

VENERDÌ 20 MARZO TRE DECESSI IN UMBRIA PER CORONAVIRUS

MORTE DUE ANZIANE DI CITTÀ DI CASTELLO E MONTECCHIO

MERCOLEDÌ 18 MARZO, DUE DECESSI IN UMBRIA PER COVID-19

MARTEDÌ 17 MARZO IL DECESSO DI UNA 86ENNE ORVIETANA A TERNI

IVANO PESCARI, PRIMO MORTO DI COVID-19 IN UMBRIA