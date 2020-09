Covid: 19 nuovi casi – 5 a Spoleto – e altrettante guarigioni

Con un significativo ritardo – come già avvenuto martedì – rispetto al solito, la Regione Umbria nella serata di mercoledì ha diramato il bollettino quotidiano Covid-19, aggiornato alle ore 10.54 di mercoledì 23 settembre. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 19 nuovi casi (2.266 dall’inizio dell’emergenza, compresi guarigioni e decessi) ed altrettante guarigioni (totale 1.708). Salgono di una unità i decessi, ora 85. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.881 (il totale sale a 192.524). Gli attuali positivi scendono a 473 (-1).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

I nuovi casi e le guarigioni

I 19 nuovi casi sono relativi ai territori di Assisi (1), Bevagna (1), Corciano (1), Foligno (1), fuori regione (1), Gubbio (1), Perugia (3), Sellano (2), Spoleto (5), Terni (2), Umbertide (1). Le guarigioni sono invece attribuite a Bevagna (1), Cannara (1), Foligno (1), fuori regione (1), Gualdo Cattaneo (1), Narni (1), Panicale (1), Perugia (9), Terni (1), Todi (1), Umbertide (1).

L’ASSESSORE REGIONALE MELASECCHE POSITIVO

Ricoveri e isolamenti

Le persone attualmente ricoverate e positive al Covid, in Umbria, sono 33 (+1). Di questi, 17 (-1) all’ospedale di Terni, 2 (=) dei quali in terapia intensiva. Gli altri 16 (+2) si trovano all’ospedale di Perugia, con 1 persona (-1) in intensiva. In isolamento ci sono 1.999 persone (+10) e sono sin qui usciti dalla misura in 41.046 (+297).

Attuali positivi

Gli attuali positivi sono così distribuiti: Perugia 95, Terni 94, fuori regione 55, Foligno 20, Spoleto 17, Bastia Umbra 16, Città di Castello 13, Sellano e Orvieto 10, Norcia e Narni 9, Gubbio e Amelia 8, San Giustino e Collazzone 7, Umbertide, Stroncone, Bevagna e Assisi 6, Todi, Deruta e Cannara 5, Città della Pieve, Spello e Citerna 4, Passignano sul Trasimeno, Montecastrilli, Massa Martana, Corciano e Attigliano 3, San Venanzo, San Gemini, Nocera Umbra, Sant’Anatolica di Narco, Gualdo Cattaneo e Acquasparta 2, Trevi, Torgiano, Piegaro, Pietralunga, Penna in Teverina, Panicale, Montefalco, Montecchio, Magione, Guardea, Giano dell’Umbria, Ferentillo, Fabro, Castel Ritaldi, Cascia, Alviano e Avigliano Umbro 1.