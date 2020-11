Covid, 394 nuovi casi e 390 guarigioni. Altri 21 decessi di positivi

Sono 394 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 12.12 di venerdì 20 novembre. Il dato è relativo a 3.703 tamponi presi in esame (totale 380.989) per una percentuale di positivi del 10,64% (giovedì è stata del 10,09%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 390 (totale 9.274). Si registrano purtroppo altri 21 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Amelia, Assisi, Castel Giorgio, Fabro, Foligno (2), fuori regione, Giano dell’Umbria, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Marsciano, Narni, Perugia (2), San Venanzo, Spoleto (3), Terni e Trevi, per un totale che sale a 314. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 11.373 (-17). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 20.961 positività (+394).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di venerdì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 436 (-10) di cui 71 (-5) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 126 ricoveri (+3) di cui 23 (-2) in intensiva; Terni 123 ricoveri (invariato) di cui 22 (invariato) in intensiva; Città di Castello 42 positivi (-3) di cui 6 (-1) in intensiva; Spoleto 39 ricoveri (-4) di cui 12 (-1) in intensiva; Pantalla 38 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Foligno 38 ricoveri (-3) di cui 7 (-1) in intensiva; ospedale da campo Perugia 18 ricoveri (-1), nessuna intensiva; Branca 14 ricoveri (+2), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 11.820 persone (-200), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 81.128 (+1.684).

I nuovi casi

I 394 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Acquasparta (5), Amelia (5), Arrone (1), Assisi (15), Attigliano (1), Avigliano Umbro (1), Bastia Umbra (18), Bevagna (1), Cannara (6), Cascia (1), Castel Giorgio (1), Castel Ritaldi (1), Castiglione del Lago (14), Cerreto di Spoleto (2), Citerna (1), Città della Pieve (1), Città di Castello (22), Collazzone (2), Corciano (13), Deruta (4), Fabro (1), Ferentillo (1), Ficulle (1), Foligno (33), Fratta Todina (1), fuori regione (13), Gualdo Cattaneo (11), Gualdo Tadino (6), Gubbio (12), Magione (1), Marsciano (6), Massa Martana (2), Montecastello di Vibio (2), Monte Santa Maria Tiberina (2), Montecastrilli (1), Montecchio (1), Montefalco (7), Montefranco (1), Narni (4), Nocera Umbra (1), Orvieto (10), Panicale (2), Perugia (51), Polino (1), San Gemini (1), San Giustino (1), Spello (8), Spoleto (17), Terni (58), Todi (7), Torgiano (5), Trevi (9), Tuoro sul Trasimeno (1), Umbertide (9) e Valfabbrica (2).

Le guarigioni

Le 390 guarigioni registrate nelle ultime 24 ore sono attribuite ai territori di Acquasparta (1), Alviano (1), Amelia (2), Assisi (20), Bastia Umbra (11), Bettona (1), Bevagna (2), Calvi dell’Umbria (3), Campello sul Clitunno (3), Cascia (4), Castel Ritaldi (1), Castel Viscardo (2), Castiglione del Lago (9), Città di Castello (22), Collazzone (2), Corciano (8), Deruta (4), Ficulle (1), Foligno (12), Fossato di Vico (1), Fratta Todina (1), fuori regione (12), Giano dell’Umbria (2), Gualdo Cattaneo (1), Gualdo Tadino (2), Gubbio (10), Magione (3), Marsciano (9), Massa Martana (2), Montecastrilli (3), Montefalco (1), Montefranco (1), Montegabbione (1), Narni (16), Norcia (9), Orvieto (5), Otricoli (1), Passignano sul Trasimeno (1), Perugia (79), Piegaro (1), San Gemini (2), San Giustino (1), San Venanzo (5), Sant’Anatolia di Narco (1), Scheggino (2), Sigillo (1), Spello (2), Spoleto (17), Stroncone (1), Terni (34), Todi (28), Torgiano (4), Trevi (2), Tuoro sul Trasimeno (4), Umbertide (13) e Valfabbrica (3).

Montegabbione Covid-free

Venerdì mattina l’amministrazione comunale dà una buona notizia: «In questa giornata fredda apprendiamo una notizia che ci scalda il cuore. La Usl Umbria 2 infatti ci comunica che anche l’ultima concittadina rimasta positiva al Covid-19 risulta ora negativa al tampone molecolare, questo significa che si aggiunge all’elenco dei guariti. I casi positivi attuali nel nostro comune scendono a 0».

Amelia, nuovo decesso

Il sindaco di Amelia Laura Pernazza comunica «con profondo dispiacere che il nostro concittadino da giorni ricoverato in ospedale in prognosi riservata è purtroppo deceduto. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo triste momento. Il numero complessivo dei positivi al Covid-19 nel nostro comune ammonta ad oggi a 89 casi».