Covid, 62 nuovi casi: maggior incremento dal 28 marzo

Sessantadue nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: si tratta del maggiore incremento dallo scorso 28 marzo (era stato +85). L’aggiornamento della Regione è alle ore 10.49 di venerdì 2 ottobre. Le guarigioni, nello stesso arco temporale, sono state 14 (totale 1.862 dall’inizio dell’emergenza). Fermi ad 85 i decessi con Covid. In base a tali dati, gli attuali positivi salgono così a 615 (+48). Dall’inizio dell’epidemia sono state registrate 2.562 positività (+62), numero che comprende guarigioni e decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.925 tamponi (totale 209.180).

I nuovi casi e le guarigioni

I 62 nuovi casi sono attribuiti, dalla Regione Umbria, ai seguenti territori: Assisi (2), Bastia Umbra (3), Bettona (3), Bevagna (1), Corciano (1), Fossato di Vico (4), fuori regione (2), Gualdo Cattaneo (1), Gubbio (1), Marsciano (2, torna Covid+), Panicale (6), Perugia (27), Spoleto (3), Terni (5), Trevi (1). Le guarigioni sono invece relative ai comuni di Bastia Umbra (1), Collazzone (1), fuori regione (1), Perugia (6), Sellano (3), Spoleto (1), Stroncone (1).

Ricoveri e isolamenti

Alle ore 10.49 di venerdì risultano ricoverate, in Umbria, 43 (+2) persone positive al coronavirus. Di questi: 21 (+1) all’ospedale di Perugia (2, +1, in terapia intensiva); 18 (=) all’ospedale di Terni (2, invariato, in intensiva); 4 (+1) all’ospedale di Città di Castello (nessun paziente in intensiva). Le persone in isolamento 2.280 (+65) mentre sono sin qui usciti dalla misura in 44.613 (+442).

Gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono così distribuiti sul territorio regionale: Perugia 181, Terni 115, fuori regione 50, Bastia Umbra 32, Spoleto 27, Foligno 21, Assisi 16, Città di Castello 15, Panicale e Città di Castello 14, Narni 9, Sellano 8, Orvieto 7, San Giustino, Gualdo Tadino e Amelia 6, Todi, Norcia, Gubbio e Fossato di Vico 5, Sigillo, Citerna, Bevagna e Bettona 4, Umbertide, Spello, Massa Martana, Magione, Collazzone, Città della Pieve e Attigliano 3, Trevi, Stroncone, Sant’Anatolia di Narco, Polino, Passignano sul Trasimeno, Nocera Umbra, Marsciano, Gualdo Cattaneo e Cannara 2, San Venanzo, San Gemini, Pietralunga, Montecchio, Montecastrilli, Guardea, Giano dell’Umbria, Ferentillo, Deruta, Castel Ritaldi, Arrone, Alviano e Acquasparta 1.

L’andamento settimanale

Questi i dati riferiti alla settimana dal 25 settembre al 2 ottobre per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus in Umbria, aggiornati alle ore 8 di venerdì 2 ottobre: i casi positivi sono passati da 2.318 del 25 settembre a 2.562 del 2 ottobre (+244); gli attualmente positivi da 490 sono diventati 615 (+125). I guariti sono cresciuti da 1.743 a 1.862 (+119); i ricoveri totali sono passati da 35 a 43 (+8), di cui in rianimazione 4 (+1). I decessi sono 85 (=). Il totale delle persone attualmente in isolamento è di 2.280 rispetto alle 2.163 del 25 settembre (+117) e di queste sono in isolamento contumaciale 572 rispetto alle 455 del 25 settembre (+117). Alle ore 8 del 2 ottobre il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 209.180, rispetto ai 196.077 effettuati alla data del 25 settembre, con un aumento di 13.103 tamponi.