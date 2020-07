Covid a Graffignano, accertamenti in Umbria

Lambisce anche l’Umbria l’indagine epidemiologica condotta dalla Asl di Viterbo dopo la positività al Covid-19 riscontrata ad un cittadino residente a Graffignano (Viterbo). Nel corso dell’attività volta a ricostruire i contatti intercorsi fra questa persona ed altre, l’attenzione dei sanitari si è concentrata anche su una cena – presenti oltre venti persone – che si è tenuta sul territorio comunale di Alviano (Terni) e a cui era presente anche il cittadino risultato positivo al virus: in diversi, la maggior parte dei quali residenti nella zona della Teverina ternana, sono stati contattati dalla Asl per il conseguente isolamento fiduciario. La ricostruzione dei contatti avrebbe anche portato, a scopo precauzionale, allo stop ad alcune attività estive per bambini a Guardea. La speranza è ovviamente che l’esito di tutti gli esami avviati sia negativo. Da quanto si apprende, la persona di Graffignano era asintomatica.

Condividi questo articolo su