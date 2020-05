Covid, concorso di idee all’Ast: in palio 300 euro

L’iniziativa è rivolta a tutti i dipendenti dell’acciaieria, con l’obiettivo di raccogliere tra loro suggerimenti per il contenimento della diffusione del coronavirus all’interno dell’azienda. Un concorso di idee vero e proprio quello lanciato da Ast, che premierà le migliori cinque proposte con un buono spesa di 300 euro netti ciascuna.

Come si svolge

Le idee dovranno essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo relazioni.esterne@acciaiterni.it entro e non oltre il 30 maggio. Il concorso sarà articolato in unico grado preceduto da una preselezione, propedeutica alla esclusione delle idee carenti del requisito della creatività ed originalità. A tale scopo sarà istituita una commissione, che selezionerà le cinque migliori idee sulla base di alcuni criteri, come il miglioramento della salute e sicurezza in azienda (con specifico riferimento agli aspetti della prevenzione), il miglioramento dell’esecuzione dell’attività lavorativa nell’ottica della salute e sicurezza dei lavoratori, il livello di applicazione concreta, la possibilità di generare ulteriori strategie di contenimento del coronavirus. Le migliori idee saranno selezionate entro il 15 giugno.

I nodi docce e mensa

Nel frattempo si è riunita nei giorni scorsi la commissione interna Covid. Dal 18 maggio si aprirà il confronto con l’Usl in merito alla riapertura delle docce, per le quali la rsu ha proposto l’installazione di sportelli in plexiglass, per evitare il propagarsi del vapore acqueo, oltre all’aumento delle docce stesse e la creazione di un’aree dedicata ad esse, specialmente negli spogliatoi ‘obloo’. Richiesto all’azienda anche di pensare preventivamente alle modalità di riapertura della mensa. Sollecitata infine la fornitura di dispencer automatici per gel mani.