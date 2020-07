Covid, da tre giorni nessun caso. Un paziente in intensiva

Terzo giorno di fila senza nuovi casi di Covid-19 in Umbria: in un contesto nazionale che qualche focolaio, sotto controllo, lo ha fatto sin qui registrare, rappresenta un elemento in grado di ingenerare il giusto ottimismo. Di contro c’è di nuovo – dopo giorni – un paziente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Perugia.

UMBRIAON – SPECIALE CORONAVIRUS

Numeri fermi

Nessun nuovo positivo quindi – l’aggiornamento è alle ore 14.52 di lunedì 27 luglio – e neanche nuove guarigioni. Per questo il numero degli attuali casi di coronavirus sul territorio regionale si mantiene stabile a 22. Dall’inizio dell’emergenza sono 1.465 – numero che comprende decessi e guarigioni – i casi riscontrati. Le persone ufficialmente guarite sono invece 1.363. Fermi a quota 80 i decessi.

Isolamenti e ricoveri

Le persone, positive e non, in isolamento scendono a 377. Dall’inizio dell’emergenza sono usciti dalla misura 29.600 cittadini. I ricoveri sono sempre 7 – 4 a Terni e 3 a Perugia – ma, come detto, c’è un nuovo paziente in intensiva al ‘Santa Maria della Misericordia’.

I comuni interessati

Gli attuali positivi al Covid-19 riguardano i territori comunali di Castel Ritaldi (2), Città di Castello (1), Corciano (2), Ficulle (1), Marsciano (2), Orvieto (1), Perugia (5), Terni (4), Trevi (2) e 2 sono residenti fuori regione. In totale i tamponi effettuati alle ore 14.52 del 27 luglio sono stati 117.303.