Covid, due nuovi casi. A Perugia e Marsciano

Salgono a 22 gli attuali positivi al Covid-19 in Umbria: l’aggiornamento è alle ore 11.31 di giovedì 23 luglio. Interessati dai casi i comuni di Castel Ritaldi (2, invariato rispetto all’aggiornamento di mercoledì), Città di Castello (1, invariato), Corciano (2, invariato), Ficulle (1, invariato), Marsciano (1, nuovo caso), Orvieto (1, invariato), Perugia (5, con un nuovo caso), Terni (5, un positivo in meno), Trevi (2, invariato) e 2 casi di persone residenti fuori regione.

Le variazioni

L’ulteriore guarigione ufficiale riscontrata, che fa salire a 1.361 il totale dall’inizio dell’emergenza, è stata pertanto riscontrata sul territorio comunale di Terni. Le nuove positivitità – 2 rispetto a mercoledì, una a Perugia e l’altra a Marsciano – fanno così salire a 1.463 il totale dei casi (compresi decessi e guarigioni) registrati dall’inizio dell’epidemia in Umbria.

Ricoveri, nessuna variazione

Salgono a 328 le persone in isolamento – positive e non – mentre i ricoveri sono sempre fermi a 6, nessuno dei quali in terapia intensiva. Il totale dei tamponi eseguiti è di 115.059 test. Fermi ad 80 i decessi legati al Covid.