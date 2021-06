Covid e assistenza psicologica: l’input per il ministro Speranza

Un’interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza per chiedere «se non ritenga doveroso e urgente individuare misure specifiche intese a ripristinare il servizio di assistenza telefonica, implementandolo anche, se nel caso, con videoconsultazione e incontri gratuiti con psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti». A presentarla è la senatrice ternana della Lega, Valeria Alessandrini, con riferimento all’impatto psicologico post Covid.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

La richiesta

L’esponente del Carroccio nel movitare l’interrogazione spiega che «il Covid ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere e le nostre abitudini, ma non solo. Ha messo a dura prova la tenuta psicologica delle persone. Recentemente sono stata colpita anche io, assieme ai miei famigliari, da questa malattia. Ciò che più mi ha colpita è stato vedere come l’impatto non sia solo fisico, ma anche mentale, prima e dopo. Gli esperti stimano che il 96% dei sopravvissuti sperimenti i sintomi della sindrome post traumatica da stress, con rischio concreto di deterioramento cognitivo e psichico. Non tutti possono permettersi cure psicologiche, ma la salute è anche quella mentale. Necessaria l’assistenza psicologica per i pazienti e le loro famiglie». Ora c’è l’interrogazione per Speranza.