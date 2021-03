Covid, uso farmaci ansiolitici: aumento del 73% in Umbria

Un aumento record rispetto allo stesso periodo del 2019 del 73% – la seconda, le Marche, sono al +68% mentre la media nazionale è del +12% – dell’utilizzo di farmaci ansiolitici dalla prima ondata di Covid-19 in avanti. Il dato più alto è dell’Umbria e lo certifica il monitoraggio dell’Aifa pubblicato nella mattinata di lunedì. «Nonostante la grande pressione a carico delle strutture ospedaliere, gli acquisti ospedalieri di farmaci oncologici e immunoppressori nel 2020 risultano stabili rispetto all’anno precedente in tutte le regioni, anche in quelle maggiormente gravate dall’emergenza», uno dei passaggi evidenziati dall’Agenzia. Disponibili i dati di acquisto a livello regionale in termini di confezioni per 100 mila abitanti.

