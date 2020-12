Covid Umbria, primi vaccini somministrati

Poco prima delle ore 8 di domenica mattina, le prime 85 dosi di vaccino anti Covid della Pfizer – contenute in 17 fiale – sono arrivate al magazzino farmaceutico dell’azienda ospedaliera di Perugia. Si è aperta così anche in Umbria l’era – che si spera breve e intensa – delle vaccinazioni anti coronavirus. Da lì le 85 dosi sono state condotte all’ospedale di Spoleto dove, sempre domenica mattina, si è sviluppato il ‘vaccine day’ umbro con le prime 85 persone pronte a ricevere la prima delle due dosi di prodotto Pfizer. Il materiale giunto alle ore 7.53 all’azienda ospedaliera di Perugia, partito dallo ‘Spallanzani’ di Roma, è stato sottoposto a controllo di conformità e quindi predisposto per la consegna a Spoleto, sotto il coordinamento del direttore della farmacia ospedaliera di Perugia, Alessandro D’Arpino.

La prima ad essersi sottoposta a vaccinazione è stata l’infermiera Michela Cardamone del team vaccinale della Usl Umbria 1. Tra coloro che l’hanno seguita c’è il giovane perugino – impegnato in una delle Usca sul territorio – Lorenzo Nicchi: «C’è sollievo e sono contento. Spero sia di sprono per tutti». Poi l’infettivologo del ‘Santa Maria’ di Terni Carlo Vernelli: «Per fortuna che abbiamo iniziato, c’è un po’ di emozione. Una misura che ci consentirà di sconfiggere nel tempo questa malattia. Mai avuto dubbi».

