Covid, il ‘caso’ Gualdo Tadino e i dubbi del sindaco Presciutti

Un numero di cittadini positivi impegnativo, il più alto dell’Umbria in relazione alla popolazione residente: 164 per un tasso di 10,97 ogni mille abitanti. Ben sopra la media regionale – pari a 4,22 – e ad ogni altro comune umbro. Gualdo Tadino non sorride, in questa fase, quando si parla di Covid-19 e men che meno sorride il suo sindaco, Massimiliano Presciutti. Dei 114 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore – aggiornamento alla data del 22 dicembre – ben 24 riguardano Gualdo Tadino. Un trend che è evidente da diversi giorni, con misure più stringenti decise dal primo cittadino e relative polemiche anche da parte del docente universtario Luca Gammaitoni, ma la situazione per il momento non sembra migliorare.

Presciutti: «Come mai solo da noi questi numeri, nonostante il rigore?»

«Sono ormai tre settimane che i nostri dati sono in controtendenza su scala nazionale e regionale – afferma Presciutti ad umbriaOn -. I numeri dicono questo a prescindere del focolaio scoppiato nella casa di riposo che è di questi giorni. È una anomalia evidente che da un lato mi preoccupa molto, dall’altro mi pone alcuni interrogativi sul tracciamento. Mi chiedo come è possibile che solo nel nostro Comune, in Umbria, ci sono questi dati? Ho sempre tenuto una linea di rigore ed il massimo scrupolo in collaborazione costante con la Usl: continuerò su questa linea perché la reputo l’unica percorribile ed ho già messo a disposizione le strutture necessarie per la campagna di vaccinazione, ma ora la priorità in città in Umbria e nel paese è abbassare la curva dei contagi, tracciando il più possibile i casi sospetti».

Il quadro

Con i 3.729 positivi alla data del 22 dicembre, l’Umbria presenta un tasso di positivi per mille abitanti pari a 4,22. Questi i positivi e relativi tassi dei centri principali: Perugia 511 casi (tasso 3,08), Terni 609 (5,50), Spoleto 202 (5,34), Città di Castello 179 (4,54), Foligno 226 (3,96), Gubbio 107 (3,39), Orvieto 20 (0,99), Assisi 97 (3,43), Gualdo Tadino 164 (10,97).