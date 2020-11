Covid, Terni: «Se non aiutate commercianti sarà città spettrale»

Il Covid-19, le restrizioni e l’sos di chi, per via delle misure adottate per evitare il diffondersi del virus, sta soffrendo da mesi. Si parla del commercio cittadino e a Terni, dopo le recenti iniziative per invitare ad acquistare nei negozi di vicinato e non online, si aggiunge un nuovo input in tal senso: è quello del presidente di Confesercenti, Italo Federici.

L’INIZIATIVA #IOCOMPROPERLAMIACITTA’

Il deserto e la città spettrale

Il messaggio è rivolto ai cittadini in vista degli acquisti per il Natale: «Se vi fa impressione vedere il vostro Paese deserto e con le saracinesche dei negozi abbassati, ricordatevene quando la quarantena sarà finita perché, se non sarete voi ad aiutare i commercianti della vostra città, quelle serrande – scrive Federici – non si alzeranno più e vivrete in una città spettrale per sempre. Sono i piccoli negozi che tengono viva la città, penso che ora più che mai ve ne stiate rendendo conto. Ricordatevi di ciò che stanno perdendo in questi giorni, e dei sacrifici che faranno quando riapriranno. Non vi fate prendere – l’appello – dallo shopping inutile online perché in quarantena le cose futili non vi occorrono, piuttosto tenetevi quei soldi in tasca per spenderli quando uscirete di casa».

La spesa per il ‘Black Friday’

Rimanendo sul tema dello shopping, è stata pubblicata una ricerca dell’app finanziaria Revolut: in Umbria nella giornata del ‘Black Friday’ c’è stata una spesa media di 55 euro a persona, la più bassa dopo la Valle d’Aosta, in maggior misura – come nel resto d’Italia – per gli acquisti online. L’esborso più elevato risulta in Basilicata (144), seguita da Toscana (77) e Calabria (76).