Covid, il Rotary club di Terni impegnato per l’igiene nelle scuole

La riapertura delle scuole, in un momento molto particolare a causa del covid, costringerà a diversi cambiamenti anche gli istituti scolastici per seguire le regole anti contagio. Studenti e insegnanti avranno l’obbligo di indossare le mascherine, i banchi saranno distanziati e anche la ricreazione sarà contingentata. Fondamentale in un momento simile dovrà essere l’igiene. Per questo sarà necessario che ogni scuola provveda alla sanificazione degli ambienti e che tutto il personale e gli alunni abbiano sempre a disposizione tutti gli strumenti per l’igienizzazione. Il Rotary club di Terni nei giorni scorsi ha donato 820 dispenser e porta dispenser alle scuole primarie e secondarie della città che saranno istallati all’interno di ogni aula. La consegna è avvenuta alla presenza del presidente Paolo Castellani in collaborazione con la professoressa Laura Vismara e i ragazzi del Rotaract club.

