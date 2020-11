Covid in tribunale: «Gli avvocati non sono il problema»

Ha sollevato la reazione degli avvocati ternani – nella fattispecie Ordine professionale che li unisce e di Aiga – l’affermazione della presidente del tribunale di Terni, Rosanna Ianniello, che in un’intervista a ‘Il Messaggero’ edizione di Terni ha affermato che i legali dovrebbero sottoporsi tutti a tamponi, per incrementare le condizioni di sicurezza degli uffici, anche recentemente colpiti da chiusure connesse a positività di persone che li frequentano, avvocati e non. Stessa sorte, fra l’altro, martedì per la procura della Repubblica, con sanificazione conseguente le positività riscontrate all’interno della struttura, con personale a supporto di uno dei magistrati finito in isolamento. Il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Terni ha inviato una lettera alla presidente del tribunale, mentre l’Associazione Giovani Avvocati ha diramato una nota stampa.

di Francesco Emilio Standoli

presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Terni

Il consiglio dell’Ordine, con sorpresa e rammarico, ha appreso dagli organi di stampa che le problematiche ed i disservizi dell’amministrazione della giustizia, nella particolare congiuntura che stiamo vivendo, sarebbero dovuti ad asserite mancanze ed omissioni degli avvocati.

Tale assunto deve con forza essere respinto perché, al contrario, l’avvocatura ha affrontato, sin dall’inizio della pandemia, con la massima collaborazione, disponibilità e sacrificio ogni difficoltà, caricando sulle proprie spalle qualsiasi problema e ciò, come è connaturato alla propria missione, per assicurare al meglio delle proprie possibilità la difesa dei diritti dei cittadini. A fronte di ciò, si ritiene errato e concettualmente ingiusto che, in luogo di dare risposte ai problemi segnalati ovvero adottare le soluzioni proposte, si formulino accuse immeritate e prive di concrete motivazioni.

Come già evidenziato, la dotazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento in sicurezza delle udienze, l’organizzazione razionale dei ruoli, l’individuazione di adeguati orari delle cancellerie, misure già chieste ripetutamente dall’avvocatura, da ultimo con missiva del 29 ottobre, possono, ed anzi devono, essere adottati dal tribunale per consentire lo svolgimento della funzione giurisdizionale nonchè a tutela della salute di tutti gli operatori del diritto e, quindi, degli avvocati, dei magistrati, dei cancellieri e degli utenti in genere. Certi che lo spirito di leale collaborazione, che ha da sempre caratterizzato i rapporti tra le rispettive istituzioni, non subisca flessioni in questo momento particolarmente delicato, porgiamo distinti saluti.

del direttivo Aiga di Terni

Aiga Terni prende atto con sorpresa delle dichiarazioni della presidente del tribunale di Terni, per come riportate in data odierna dagli organi di stampa. Riteniamo di dover dissentire e manifestare delle forti perplessità. Gli avvocati del foro di Terni e, parimenti, i giovani avvocati ternani, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei cittadini, non possono essere ritenuti una sorta di untori ed additati quale unica fonte di rischio per lo svolgimento in condizioni di sicurezza della locale attività giudiziaria, essendo al contrario attenti alla tutela, personale ed altrui, del diritto alla salute ed osservando scrupolosamente tutte le norme e regole, anche di buon senso, atte ad evitare il contagio da Covid-19.

Le vere criticità degli uffici giudiziari ternani sono altre, ben diverse, e proprio in questi ultimissimi giorni sono state portate formalmente a conoscenza del presidente del tribunale dal Coa di Terni, anche su indicazione di Aiga.

Ritenere, pertanto, la pratica dei tamponi di massa sugli avvocati ternani l’unica soluzione al problema Covid 19, oltre che ad essere materialmente inattuabile e di fatto inutile (consistendo in uno screening del tutto estemporaneo ed insuscettibile di fornire certezza alcuna viste le molteplici possibilità di contagio cui ciascun avvocato è quotidianamente esposto), funge da mero palliativo che non lascia neppure intravedere una concreta risoluzione di problematiche ben più gravi; quali, ad esempio, la corretta sanificazione dei locali giudiziari (frequentati ogni giorno non solo dagli avvocati ma anche da altre centinaia di persone tra magistrati, operatori ed ausiliari giudiziari, rappresentanti delle forze dell’ordine e utenti comuni), l’inadeguata gestione dei ruoli delle udienze civili e penali (in termini sia di numero di procedimenti trattati sia di distribuzione oraria dei processi) e, parimenti, la non idoneità dei locali ove vengono tenute le cause del giudice di pace.

In questo tragico momento per le sorti del Paese, è indispensabile che tutti gli operatori del diritto,​ a vario titolo coinvolti nella locale vita giudiziaria, evitino qualsiasi forma di contrapposizione, favorendo tra loro, al contrario, un costante clima di confronto, dialogo e condivisione nel superiore interesse della giustizia e della tutela dei diritti dei cittadini. Siamo certi che il signor presidente chiarirà le sue parole, perché gli avvocati non meritano certo di vedersi addossare delle colpe che non hanno, essendo loro per primi interessati alla tutela della propria salute, pur trovandosi quotidianamente in prima linea nell’esercizio del diritto di difesa.