Covid in Umbria, 1.051 casi: ‘solo’ 28 in più

Un incremento di appena 28 persone contagiate rispetto a domenica 29 marzo. Presto per trarre conclusioni, ma è un buon dato – trend ancora in discesa – quello aggiornato alle ore 8 di lunedì 30 marzo per il Covid-19 in Umbria. I positivi salgono a 1.051 per un +2,57% in termini percentuali: 30 sono di fuori regione, 792 risiedono in provincia di Perugia e 226 in quella di Terni. I pazienti guariti ufficialmente sono 15, 9 dei quali residenti in provincia di Perugia ed i restanti nell’area ternana. I tamponi totali effettuati sono 8.150.

Decessi e clinicamente guariti

Sono 169 le persone clinicamente guarite, di cui 113 residenti nella provincia di Perugia e 56 in quella di Terni. I deceduti sono diventati 33: 20 residenti nella provincia di Perugia e 12 in quella di Terni, 1 di fuori regione.

Ricoveri, terapie intensive, isolamenti

Sono ricoverati in 220 (8 persone in più rispetto all’aggiornamento di domenica mattina): 155 residenti nella provincia di Perugia e 52 in quella di Terni, 13 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 76, 60 in quello di Terni, 34 a Città di Castello, 39 a Pantalla, 5 a Orvieto, 6 a Foligno. Dei 220 ricoverati, 47 (incremento di 1 unità rispetto all’ultimo aggiornamento) sono in terapia intensiva: 19 nell’ospedale di Perugia, 16 al ‘Santa Maria’ di Terni, 6 a Città di Castello, 1 nell’ospedale di Pantalla, 5 in quello di Orvieto. Le persone in osservazione sono 2.864: di queste, 2.182 sono nella provincia di Perugia e 682 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 3.827 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 3.020 nella provincia di Perugia e 807 in quella di Terni.

Mascherine a Lugnano in Teverina

Il Comune inizierà la consegna a domicilio delle mascherine da martedì: «Ci teniamo precisare – spiega il sindaco Gianluca Filiberti – che l’arrivo di questa prima tranche di 500 unità, corrispondenti alle vigenti norme sanitarie (in grado di contenere particelle salivali), è stato reso possibile grazie alla donazione di un imprenditore locale, Massimo Mori proprietario di una azienda tessile locale; un gesto di grande umanità che l’amministrazione comunale e i cittadini hanno ben apprezzato, e che ha dimostrato quel vero senso di solidarietà che questa terribile epidemia sta facendo emergere nel nostro territorio.

La distribuzione è stata affidata alla Protezione civile di Lugnano in Teverina che, grazie alla cabina di regia messa in atto con l’amministrazione comunale, consegnerà in questa prima tranche due mascherine per ogni nucleo famigliare del paese, all’interno di una busta dove verranno inserite anche le istruzioni per l’uso al fine di rendere comprensibile il corretto utilizzo di tali importanti dispositivi. La gara di solidarietà per le mascherine non si è fermata alla prima donazione del primo imprenditore perché a seguire, sono giunte al Comune altre due donazioni private: la prima da parte di un altro imprenditore lugnanese, Mauro Carutini con un contributo di 500 euro, al quale ha fatto eco un gruppo di ‘cittadini calciofili’, denominati ‘Lega Fancalcistica Lugnanoboys’,che hanno devoluto una parte del montepremi del Fantacalcio, pari a 500 euro, per questa nobile causa».

