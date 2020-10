Covid, in Umbria sono 72 i nuovi casi. A Terni è deceduta una 77enne

Settantadue nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 10.38 di domenica 4 ottobre. Nello stesso arco temporale sono state registrate 5 guarigioni (totale 1.890). Salgono ad 86 i decessi con Covid in Umbria. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus salgono a 700 mentre dall’inizio dell’emergenza sono state registrate 2.676 positività, numero che comprende guarigioni e decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.139 tamponi, per un totale di 211.319 test.

I casi attuali

Secondo la dashboard regionale, alla mattinata di domenica i casi di Covid-19 sono così distribuiti sul territorio umbro: Perugia 213, Terni 106, fuori regione 57, Bastia Umbra 36, Foligno 33, Spoleto 27, Corciano 25, Assisi 20, Città di Castello 18, Panicale 15, Orvieto 10, Narni e Magione 9, Sellano 8, Fossato di Vico 8, Gualdo Tadino 8, Todi 6, Bettona 6, San Giustino, Norcia, Gubbio e Gualdo Cattaneo 5, Sigillo, Città della Pieve, Citerna, Bevagna e Passignano sul Trasimeno 4, Spello, Nocera Umbra, Massa Martana, Collazzone, Attigliano e Umbertide 3, Trevi, Stroncone, Sant’Anatolia di Narco, Polino, Piegaro, Marsciano, Arrone e Amelia 2, San Venanzo, San Gemini, Pietralunga, Montecchio, Montefranco, Montecastrilli, Guardea, Giano dell’Umbria, Castiglione del Lago, Castel Ritaldi, Cannara e Alviano 1.

Un decesso a Terni

In una nota l’azienda ospedaliera di Terni fa sapere che nella notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre all’ospedale di Terni è deceduta una donna di 77 anni, residente a Terni, positiva al Covid. La paziente era ricoverata dal 13 agosto scorso.

Un nuovo positivo in Comune a Terni

Sempre domenica è stata rilevata un’altra positività in Comune a Terni, si tratta di una dipendente dei servizi sociali. L’assessore ai servizi sociali Cristiano Ceccotti fa sapere che insieme al sindaco Latini stiamo monitorando la situzione e abbiamo dato mandato di sanificare tutti gli spazi e da lunedì avvieremo tutte le procedure sanitarie necessarie. Aumenterà il personale in smart working perché i servizi essenziali per la comunità non siano a rischio.

Orvieto

Domenica il sindaco di Orvieto ha disposto, attraverso apposite ordinanze, due provvedimenti di isolamento contumaciale nei confronti di altrettanti residenti nel comune di Orvieto risultati positivi al Covid-19. I contagi sono riconducibili al caso segnalato sabato, in ambito familiare, e a quello che ha interessato nei giorni scorsi un istituto superiore della città. Entrambi i soggetti si trovano in isolamento presso la propria abitazione costantemente monitorati dai servizi di sorveglianza sanitaria territoriale e dell’Usca. L’indagine epidemiologica condotta dal Dipartimento di igiene e sanità pubblica dell’Usl Umbria 2 ha già consentito di ricostruire la mappa dei contatti che si trovano ora in isolamento fiduciario in attesa di tampone.