Covid, Montecastrilli: nuovo punto vaccini per il territorio

Il centro fiere ‘Serafini’ di Montecastrilli. Questo il punto vaccini individuato e attivo già da qualche giorno per l’area che comprende il comune del sindaco Fabio Angelucci, Avigliano Umbro, Acquasparta e San Gemini: tutto possibile grazie al parere favorevole della Usl Umbria 2.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

La novità

L’annuncio è del primo cittadino di Avigliano Umbro, Luciano Conti: è lui ad aver incontrato – con lui anche Angelucci – il direttore generale della Usl Umbria 2, Massimo De Fino, per parlare del nuovo punto vaccinale: «L’iniziativa dei sindaci è nata su sollecitazione del consigliere di minoranza Daniele Marcelli. Da un punto di vista organizzativo occorre avere la presenza continua di medici, anche pensionati e sotto questo aspetto abbiamo già avuto l’adesione di diversi professionisti». C’è la collaborazione di Croce rossa e Protezione civile. «Il sito è perfetto – le parole di Marcelli – per il servizio di vaccinazione» che, inoltre, ha rimarcato l’opportunità che venga ampliata l’area di riferimento anche alle frazioni limitrofe dei comuni di Montecchio e Guardea. Protagonisti in questa fase i cinque medici di medicina generale del territorio con focus sulla fascia 70-79: nel giorno del debutto, venedì, sono stati somministrati circa cinquanta vaccini.