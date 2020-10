Sempre domenica è stata rilevata un’altra positività in Comune a Terni, si tratta di una dipendente dei servizi sociali. L’assessore ai servizi sociali Cristiano Ceccotti fa sapere che «insieme al sindaco Latini stiamo monitorando la situzione e abbiamo dato mandato di sanificare tutti gli spazi e da lunedì avvieremo tutte le procedure sanitarie necessarie. Aumenterà il personale in smart working perché i servizi essenziali per la comunità non siano a rischio».

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON