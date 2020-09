Covid, ‘solo’ 7 casi su 2.336 tamponi. Terni altri 4 positivi

Sette nuovi positivi al Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione è alle ore 9.24 di martedì 8 settembre. Due le guarigioni nell’arco temporale preso in considerazione (totale 1.478). In base a questi numeri, gli attuali positivi salgono a 376 (+5). Dall’inizio dell’emergenza i casi di coronavirus registrati in Umbria sono stati 1.935 (+7), numero che comprende guarigioni e decessi, quest’ultimi fermi ad 81.

Tamponi

Ben 2.336 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, dopo il calo dovuto alla festività di domenica. Il totale dei test eseguiti sale così a 168.329.

I nuovi casi e le guarigioni

I sette nuovi casi sono relativi ai territori comunali di Terni (4), Gualdo Cattaneo (1), Cannara (1) e Collazzone (1). Le guarigioni interessano invece Corciano (1) e un umbro residente fuori regione (1).

Ricoveri e isolamenti

Fermi a 17 i ricoveri. Di questi, 10 sono all’ospedale di Terni (1 persona in terapia intensiva) e 7 in quello di Perugia (1 in intensiva). In isolamento ci sono 1.822 persone (+65) mentre sono sin qui uscite dalla misura 36.850 (+184).

Gli attuali positivi

Terni conta 69 casi. A seguire Perugia (43), persone provenienti da fuori regione (42), Gubbio (19), Narni, Foligno (15), Bastia Umbra (12), Umbertide, Deruta (10), Stroncone, Norcia, Cannara (9), Todi, Corciano (8), Panicale, Città di Castello (6), Passignano sul Trasimeno, Orvieto, Collazzone, Assisi, Acquasparta (5), Spoleto, Giano dell’Umbria, Bevagna, Bettona (4), San Giustino, Piegaro, Montecastrilli, Magione, Gualdo Cattaneo, Citerna (3), Torgiano, Spello, San Gemini, Nocera Umbra, Montefalco, Città della Pieve, Castiglione del Lago, Cascia, Avigliano Umbro, Amelia (2), Trevi, San Venanzo, Fratta Todina, Ferentillo, Castel Viscardo, Castel Ritardi e Alviano (1).

