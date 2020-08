Covid, 10 nuovi casi: 8 sono frati ad Assisi

Sono dieci i nuovi positivi al covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento è alle 12.48 di sabato mattina, 8 agosto: la maggior parte sono frati francescani giunti da pochi giorni ad Assisi, quindi Terni e Orvieto. I tamponi eseguiti sono stati 834 (127.488 da fine febbraio).

I casi in più

La dashboard della Regione Umbria segnala che otto sono ad Assisi, uno a Terni e il rimanente ad Orvieto: il totale dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sale così a 1.498, quelli attuali passano da 38 a 47. Aumentano anche le guarigioni (1.371, +1 rispetto a venerdì), mentre sono stabili i pazienti ricoverati (8 tra gli ospedali di Perugia e Terni, nessuno è in terapia intensiva); invariato anche il numero dei decessi (80). I soggetti in isolamento sono 782 (+26).

IL CASO DEL 62ENNE ORVIETANO RIENTRATO DALL’ALBANIA

«Nessun contatto con la comunità»

È ul direttore della sala stampa del sacro convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, a dare delucidazioni: «La comunità del sacro convento di Assisi, in merito ai casi di positività al covid-19 riscontrato a otto frati presenti nella struttura del noviziato adiacente alla Basilica di San Francesco, procede nel suo cammino ordinario di accoglienza dei pellegrini e dei turisti. I giovani sono in isolamento e sono state applicate e prese tutte le procedure sanitarie del caso: sono novizi risultati positivi provenienti da diverse parti del mondo sono entrati a far parte del noviziato solo cinque giorni fa e non hanno avuto contatti con la comunità e i pellegrini: le attività e la vita comunitaria continuerà con normalitá in osservanza dei dispositivi previsti dalla legge e dal ministero della salute». Lo ha reso noto il direttore della sala stampa del sacro convento di Assisi, padre Enzo Fortunato.