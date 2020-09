Covid Umbria: 21 nuovi casi e 33 guarigioni

Nelle ultime 24 ore in Umbria si sono registrati 21 nuovi casi e ben 33 guarigioni, con gli attuali positivi che scendono così a 460. L’aggiornamento per la situazione Covid-19 è alle ore 8 di venerdì 18 settembre: invariato il numero dei decessi (82), mentre i tamponi eseguiti salgono a 184.540 (+ 1.684).

I ricoveri e gli isolamenti

Le positività totali dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono 2.160, mentre le guarigioni risultano 1.618. Le persone ricoverate sono 32 (+2 rispetto a giovedì): stabili quelle in terapia intensiva (5). I soggetti in isolamento sono 1.965 (+77).

Il report settimanale

Negli ultimi sette giorni in Umbria i casi sono passati da 2.009 a 2.160 (+151), mentre gli attuali positivi da 400 a 460. Le guarigioni da 1.528 a 1.618 (+90), i ricoveri da 23 a 32 (+9), di cui 5 in rianimazione (+1). Il totale delle persone in isolamento al momento è diminuito dai 1.965 dell’11 settembre a 1.945 (-20); di queste 428 sono in isolamento contumaciale rispetto alle 377 dell’11 settembre (+ 51). Infine i tamponi, da 173.381 a 184.540.

