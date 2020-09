Covid Umbria, 23 nuovi casi e 13 guarigioni

Sono ventitré (2.318 il totale dall’inizio dell’emergenza epidemiologica) i nuovi casi di Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore. Ci sono anche 13 guarigioni (1.743 da marzo) in più, con gli attuali positivi che salgono così a quota 490: l’aggiornamento è alla mattinata di venerdì, 25 settembre. Invariato il numero dei decessi (85), mentre i tamponi eseguiti sono 1.861 (194.216 il numero complessivo).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

I ricoveri e gli isolamenti

Le persone positive ricoverate in ospedale sono 35 (+2), 3 delle quali in terapia intensiva (invariato). I soggetti in isolamento sono 2.163 (+107 rispetto a giovedì); l’indice di letalità è passato da 3,80 a 3,67.

Il report settimanale

Dal 18 al 25 settembre i casi totali sono passati da 2.160 a 2.318 (+158); gli attualmente positivi da 460 sono diventati 490(+30). I guariti sono aumentati da 1.618 a 1.743 (+125); i ricoveri totali da 32 a 35 (+3), di cui in rianimazione 3 (-2). Tre i decessi in più (da 82 a 85); le persone attualmente in isolamento è di 2.163 rispetto alle 1.945 di una settimana fa (+218); di queste sono in isolamento contumaciale 455 (+27). In sette giorni sono stati eseguiti 11.537 tamponi.

Seguono aggiornamenti sui singoli territori