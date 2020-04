Covid Umbria, +26 casi ma più tamponi

Dai dati aggiornati alle ore 8 di martedì 8 aprile, 1.289 persone in Umbria (+26 rispetto all’aggiornamento diffuso martedì mattina) risultano positive al virus Covid-19, di cui 941 in provincia di Perugia (+8) e 303 in quella di Terni (+15), 45 sono di fuori regione (+3). I guariti sono 120 (+31 rispetto alle ore 8 di martedì), di cui 95 provincia di Perugia (+28) e 25 in quella di Terni (+3). Risultano 296 clinicamente guariti (+17): 223 residenti nella provincia di Perugia(+19) e 73 (-2) in quella di Terni. I deceduti sono 50: 29 (+1) residenti nella provincia di Perugia e 17 (invariato) in quella di Terni, 4 di fuori regione.

Ricoveri e intensive

Dei 1.289 pazienti positivi, attualmente sono ricoverati in 196 (-2 rispetto al precedente aggiornamento): di questi, 137 (-3) sono residenti nella provincia di Perugia e 49 (invariato) in quella di Terni, 10 sono di fuori regione (+1). I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 56 (-1), 55 (+3) in quello di Terni, 34 (-1) a Città di Castello, 39 (-2) a Pantalla, 5 (invariato) a Orvieto, 7 (-1) a Foligno. Dei 196 ricoverati, 41 (invariato) sono in terapia intensiva: 14 (+1) nell’ospedale di Perugia, 14 (invariato) in quello di Terni, 7 (-1) a Città di Castello, 5 (invariato) in quello di Orvieto, 2 (invariato) a Foligno.

Isolamenti e tamponi

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.877 (-407): di queste, 3.249 (-379) sono nella provincia di Perugia e 628 (-28) in quella di Terni. Sempre alla stessa data, risultano 6.605 (+448) persone uscite dall’isolamento, di cui 5.287 (+397) nella provincia di Perugia e 1.318 (+51) in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 8 del 7 aprile sono stati eseguiti 14106 tamponi (incremento di 832 unità): ulteriore crescita rispetto a quanti ne erano stati eseguiti (701) nel corso della giornata di lunedì. I dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus sono consultabili sul sito www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all’evoluzione del Covid-19 in Umbria.

Così Giovanni De Angelis, segretario del sindacato CSA dipartimento polizia Locale dell’Umbria: «In considerazione dell’emergenza sanitaria – afferma – la polizia Locale sta svolgendo un grande lavoro per il presidio del territorio. Tale attività espone a elevato rischio di contagio e ad oggi purtroppo dobbiamo contare diverse vittime e un gran numero di dipendenti contagiati che stanno lottando contro questa terribile malattia. La polizia Locale continua, nonostante tutto, a svolgere quotidianamente il proprio dovere ritenendo primario il compito di tutelare la salute dei cittadini e nel contempo vorrebbe da parte dell’ente locale un riconoscimento di questo maggiore e rischioso impegno, non solo a parole da parte dei sindaci, ma nei fatti. Nello specifico – osserva De Angelis – si fa presente che l’indennità di servizio esterno per questo tipo di servizi da molti comuni erogata in 1 euro lordo al giorno o 3/4 euro, non sia adeguata al rischio al quale si va incontro. Alcuni comuni non la erogano affatto. Chiediamo per le polizie Locali dell’Umbria, per questo tipo di servizi, la tutela massima per il personale operante (dpi, test di controllo) e l’erogazione dell’indennità di servizio esterno di 10 euro giornaliere».

Ambulatore mobile per tamponi, firmato l’accordo

Come già noto la Regione attiverà nei prossimi giorni un ‘ambulatorio mobile’ per poter effettuare tamponi – focus in particolar modo su chi ha difficoltà di movimento come anziani o persone con disabilità – a domicilio: c’è stata la firma dell’accordo a Foligno al centro regionale di Protezione civile con i soggetti coinvolti (ci sono anche l’Usl, Anpas Umbria, Croce rossa umbra e coordinamento regionale Misericordie). «Ci saranno due camper sanitari, sei ambulanze da trasporto tipo B, 4-6 mezzi da trasporto di materiali biologici (auto staffette), 1 auto staffetta. Saranno i medici di base a inoltrare una richiesta, attraverso ricetta dematerializzata, alla Usl di competenza territoriale con indicazione del nominativo e della residenza del paziente che necessita del prelievo, successivamente sarà allertata la Sala operativa unica regionale (Sour) della Protezione civile regionale o Cou 118 Umbria che predisporrà l’iter per l’esecuzione del tampone da parte di un operatore dell’Usl».

