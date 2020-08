Covid Umbria, 9 nuovi casi su 505 tamponi

Nove nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Umbria: l’aggiornamento è alle ore 10.57 di lunedì 31 agosto. Relativamente pochi i tamponi effettuati: 505, di mezzo c’è la giornata domenicale, per un totale di 154.171. In ragione delle 3 guarigioni riscontrate, il numero complessivo degli attuali positivi al coronavirus in Umbria sale a 273 (+6), il numero più alto dallo scorso 30 aprile. Dall’inizio dell’emergenza sono 1.793 le persone che hanno contratto il Covid (numero che comprede guarigioni e decessi).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Nuovi casi e guarigoni

I 9 nuovi casi riguardano i territori comunali di Assisi (1), Gubbio (4), Passignano sul Trasimeno (1), San Gemini (1), Terni (2). Le guarigioni invece hanno interessato la zona di Assisi (3).

Ricoveri e isolamenti

Le persone ricoverate con Covid-19 – alla mattinata di lunedì 31 agosto – negli ospedali umbri sono 12 (+1). Di queste, 9 (=) sono al ‘Santa Maria di Terni (nessuno in intensiva) e 3 (+1) nel nosocomio di Perugia, 2 dei quali (+1) in terapia intensiva. Le persone attualmente in isolamento sono 1.763 (-89): dall’inizio dell’emergenza hanno lasciato la misura 34.790 (+191).

Articolo in aggiornamento