Covid, attuali positivi tornano ad essere 13

Dopo giorni di ‘zero’ torna a salire il numero dei casi di covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore è stata accertata una nuova positività su 786 tamponi (il totale è di 104.428) eseguiti: riguarda il territorio comunale di Città di Castello, dove contestualmente viene segnalata la diminuzione dei guariti (da 104 a 103). Invariato il numero dei decessi (80) e delle guarigioni (1.355).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

COVID, BLOCCATI 13 PAESI

Un ricoverato in più

I pazienti in ospedale salgono da 3 a 4, nessuno dei quali è in terapia intensiva: l’ultimo si trova al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, gli altri sono tutti nel nosocomio di Terni. Le persone in isolamento sono 293 (+8), quelle ad esserne usciti 28.503 (+92 rispetto a giovedì). Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica i positivi sono 1.448.