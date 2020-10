Covid, mai così tanti nuovi casi: 151

Seguono aggiornamenti

Ben 151 nuovi casi di Covid-19 in un singolo giorno, vale a dire il record di sempre in Umbria – il precedente, 92, è del 26 marzo scorso – dall’inizio della pandemia. L’aggiornamento a venerdì mattina è del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, Antonio Onnis. Gli attuali positivi tornano sopra 1.000 unità – non accadeva dal 12 aprie – mentre le guarigioni in più sono 14 (il totale sale a 1.965). Invariato il numero dei decessi (87). Il totale delle positività riscontrate finora in Umbria è di 3.057 (+151), numero che comprende guarigioni e decessi.

Ricoveri, isolamenti e tamponi

Alle ore 9 di venerdì mattina risultano ricoverate, in Umbria, 63 (+5) persone positive al coronavirus. Invariati (8) i pazienti in rianimazione. Risultano in isolamento 3.054 cittadini (+152) di cui 942 positivi in isolamento contumaciale. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 2.645 (totale 223.791).

Tuoro sul Trasimeno, sezione di una primaria in quarantena

Nuovo aggiornamento del sindaco di Tuoro sul Trasimeno Maria Elena Minciaroni: «Ci sono 14 casi positivi e le persone contagiate sono in buone condizioni di salute: tutti casi collegati tra loro, partiti da contatti in ambiente lavorativo. Giovedì mattina è stata messa in quarantena una sezione della quarta elementare e si stanno facendo le indagini epidemiologiche del caso: la situazione è monitorata dal dipartimento di prevenzione-servizio di igiene e aanità pubblica dell’ Usl Umbria1 al fine di poter circoscrivere e contenere il cluster. Data la complessità – ha aggiunto – della situazione esorto tutti ad avere atteggiamenti responsabili evitando sia l’organizzazione che la partecipazione ad iniziative ludiche, aggregative, sportive e di pubblico intrattenimento».