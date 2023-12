Covid Umbria: mercoledì 27 dicembre apertura straordinaria dei centri vaccinali

Mercoledì 27 dicembre apertura straordinaria dei centri vaccinali in Umbria. Lo rende noto la Regione: ci sarà «un open day straordinario per favorire la vaccinazione anti Covid-19 di tutti i cittadini. Per l’occasione, sarà possibile recarsi, senza prenotazione, in uno dei centri vaccinali appositamente aperti in ogni Distretto sanitario della Usl Umbria 1 e della Usl Umbria 2. I cittadini che non potranno partecipare all’open day del 27 dicembre potranno comunque vaccinarsi, rivolgendosi ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle farmacie aderenti alla campagna di vaccinazione o effettuando la prenotazione sul portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/». I casi attuali sono 2.597, i ricoveri 180 di cui 4 in rianimazione.

