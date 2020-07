Covid, 0 casi in più. Ricoverati restano 4

Non ci sono casi di positività al covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore. Invariato anche il numero di decessi (80) e guarigioni (1.346): l’aggiornamento, fornito dalla Regione, è alle 11.33 di mercoledì di 1° luglio.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

PARRANO, UN POSITIVO E 44 TAMPONI NELLA FRAZIONE DI CANTONE

La situazione

Gli attuali positivi restano dunque 15, mentre il numero dei casi totali dall’inizio dell’emergenza epidemiologica rimane a quota 1.441. I tamponi effettuati salgono a 96.602 con un incremento di 975; i pazienti ricoverati sono 4 (due all’ospedale di Perugia e altrettanti a Terni), uno dei quali in terapia intensiva. Sono 190 le persone in isolamento (-12 rispetto a martedì). Ad esserne usciti sono in 27.777 (+139).

Ospedale Pantalla, riapre la chirurgia: «Nessuna chiusura»



Da lunedì – informa l’Usl Umbria 1 – l’ospedale Media Valle del Tevere vedrà riattivata la chirurgia e le chirurgie specialistiche, con la gestione di interventi programmati e degenze. «Non chiuderà, quindi. Lo dimostra il fatto che, sinora, è stato rispettato alla perfezione il cronoprogramma relativo alle riaperture delle singole strutture che sono regolarmente funzionanti come, ad esempio, la dialisi, la diagnostica per immagini. Riprese anche le attività del centro di procreazione medicalmente assistita e della cardiologia con la presa in carico di pazienti dimessi con danno miocardico o cardiochirurgico dal dipartimento cardiotoracico dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Medicina, invece, è stata organizzata per livelli assistenziali con un’equipe con competenze multidisciplinari. Il pronto soccorso, infine, ha riaperto il 15 giugno – conclude la Usl – con distinti percorsi di accesso dedicati, al fine di garantire la sicurezza dei pazienti».