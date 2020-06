Covid, 1 caso in più su 1.107 tamponi

Sale a 1.438 il numero delle positività al covid-19 in Umbria dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Nelle ultime 24 ore si è registrato un caso – il comune di residenza sarà specificato quando la dashboard sarà aggiornata – in più su 1.107 tamponi effettuati: i dati sono alle 8 di venerdì 19 giugno e li fornisce la Regione Umbria. Invariato il numero dei decessi (77).

I ricoveri

Non ci sono nuove guarigioni rispetto a giovedì e dunque il numero degli attuali positivi sale da 23 a 24. Le persone ricoverate restano 7, 2 delle quali sono in terapia intensiva. I soggetti in isolamento contumaciale nel corso dell’ultima settimana sono passate da 21 a 17.

Rotary Club per l’ospedale di Spoleto

Nuova donazione in favore del ‘San Matteo degli Infermi’: è il Rotary Club del presidente Candia Marcucci ad aver consegnato all’unità operativa di terapia intensiva e del dolore maschere total face ed orofacciali per niv ventilazione invasiva. «Il commissario straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino e il direttore sanitario del nosocomio Luca Sapori rivolgono un particolare ringraziamento al Rotary Club di Spoleto per questa importante ed utile donazione che rappresenta l’ennesima conferma di vicinanza e supporto agli operatori sanitari e alle strutture sanitarie del territorio».