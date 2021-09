Cremonese-Perugia, Grifo sul 2-0 ma è in 10

Come avevamo anticipato dopo aver ascoltato la conferenza di Massimiliano Alvini, il Perugia si presenta allo Zini con una formazione rivoluzionata. Cinque cambi, cinque esordi dal primo minuto, con attacco inedito (De Luca – Matos) contro gli ex Di Carmine, Vido e Buonaiuto (quest’ultimo in panchina).

Il commento

Matos vicino al gol, ma in offside

Prime schermaglie. Al 5′ Baez riceve palla da Di Carmine e conclude dal limite ma Chichizola manda in corner. Al 12′ De Luca scarica per Matos che calcia forte, Carnesecchi si distende e para, ma c’era fuorigioco.

14′ – Il gol dopo la traversa

Succede tutto nel giro di un minuto o poco più: punizione per la Cremonese; Bartolomei stampa la traversa e si rammarica per il vantaggio sfiorato. La palla finisce dall’altro lato, la difesa grigiorossa sale, Ferrarini scatta, Burrai lo premia e il Grifo si ritrova in superiorità numerica, con la palla che arriva a Lisi per il tap-in vincente. Matos è in fuorigioco ma la sua posizione non è punibile.

25′ – Punizione Burra, poi gol in fuorigioco

Il Perugia trova un altro gol al 26esimo dopo una punizione insidiosa di Burrai respinta da Carnesecchi. Sul tiro di Ferrarini la palla finisce a Matos e De Luca che però sono oltre la linea difensiva. E il Var, invocato da Giannitti, conferma la segnalazione della terna arbitrale.

28′ – De Luca vicino al raddoppio poi il gol

Azione identica al 28esimo, con Burrai che allarga per Ferrarini. La palla finisce a De Luca che si fa ipnotizzare ancor prima della segnalazione di offside. Il raddoppio è solo rimandato, con Zanandrea che trova un angolo incredibile e beffa il portiere sul suo palo con un imprendibile tiro-cross che solo le interviste postpartita avrebbero potuto chiarire se cercato o trovato per caso.

Espulsione Zanandrea

A cinque minuti dalla fine del primo tempo l’enorme sciocchezza di Zanandrea che, già ammonito, trattiene Baez e finisce sotto la doccia in anticipo, macchiando così il suo straordinario esordio con gol. Alvini ridisegna la squadra mettendo una linea a 4 con Lisi e Ferrarini che scalano in difesa, con licenza di offendere. Ma già alla fine del primo tempo, mentre di Carmine prova l’eurogol di tacco, parla con Sgarbi con l’idea di inserirlo nella ripresa.

Secondo tempo: quanti cambi

Zanimacchia, Ciofani e Buonaiuto subito in campo per la Cremonese, che poi inserisce anche Gaetano. Mette il regista Pecchia, lo toglie Alvini, che dopo aver messo Sgarbi inserisce Vanbaleghem per Burrai in mezzo e Falzerano per Lisi.

74′ – Ancora gol, ancora fuorigioco

Il Perugia tiene bene, trova il gol con Kouan, che si gira benissimo e mette dentro di sinistro, ma ancora una volta la segnalazione del guardalinee invalida tutto: ad inizio azione c’era un fuorigioco di rientro di Matos.

Cremonese-Perugia, le formazioni ufficiali

Cremonese (4-3-2-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei, Castagnetti, Fagioli; Baez, Vido; Di Carmine.

Allenatore: Porta (Pecchia squalificato)

A disposizione: Ciezkowski, Sarr, Collodel, Ciofani, Buonaiuto, Meroni, Crescenzi, Dalle Mura, Okoli, Gaetano, Deli, Zanimacchia.

Perugia (3-4-1-2): Chichizola; Curado, Angella, Zanandrea; Ferrarini, Burrai, Segre, Lisi; Kouan; Matos, De Luca.

Allenatore: Alvini

A disposizione: Fulignati, Rosi, Righetti, Gyabuaa, Carretta, Murano, Murgia, Ghion, Vanbaleghem, Falzerano, Santoro, Sgarbi.