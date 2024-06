CRI Umbria: Pallotti nuovo presidente. Eletto il consiglio direttivo

Domenica 16 giugno i presidenti dei comitati Croce Rossa Italiana dell’Umbria hanno eletto il nuovo consiglio direttivo regionale che resterà in carica fino al 2028. A seguito della proclamazione ufficiale, Mirco Pallotti, appartenente al comitato CRI di Corciano, è stato eletto presidente del comitato regionale Umbria e sarà affiancato dai neoeletti consiglieri: Annalisa Barbetti del comitato di Gubbio, Fabrizio Comodini del comitato di Todi ed Erica Stefanini del comitato di Avigliano Umbro. Contestualmente, tutti i consiglieri giovani dei comitati territoriali hanno eletto Camilla Lupini del comitato di Gubbio quale consigliere rappresentante dei giovani.

«Ringrazio tutti i presidenti della Croce Rossa dell’Umbria per la fiducia che hanno riposto in me e nei consiglieri candidati – afferma il neo presidente regionale Pallotti -. Abbiamo proposto un programma di lavoro che abbraccia in pieno i princìpi del movimento e siamo pronti ad attuarlo. Sono felice di poter ricoprire questa carica e so che comporta una grande responsabilità, ma eredito un’associazione forte, unita ed estremamente reattiva e per questo ringrazio il mio predecessore Paolo Scura, affiancato dai i suoi consiglieri e tutti i volontari della regione ed in particolare le istituzioni che da sempre ci sostengono».