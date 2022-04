«Cristina e Marta sono ancora in gravi condizioni: aiutateci»

Finora l’attenzione e l’empatia sono state quasi totalmente rivolte verso la famiglia di Lucia Menghini, la ragazza morta in un incidente stradale in Giordania, di cui si sono celebrati i funerali nella giornata di giovedì. Ma all’ospedale di Amman ci sono ancora due umbre che lottano fra la vita e la morte. Sono Cristina e Marta, le amiche di Lucia, che erano con lei su quell’auto, quel giorno maledetto.

Le famiglie hanno bisogno di sostegno

Entrambe specializzande in Anestesia, come Lucia hanno scelto di dedicare la loro vita alla salute e alla cura degli altri. La loro gran voglia di vivere è stata messa a dura prova da questa tragedia e ora gli amici si stanno attivando per aiutarle. Sì perché le condizioni cliniche di Cristina e Marta sono ancora molto gravi. I familiari sono volati ad Amman per stare vicini alle ragazze, ma hanno bisogno di un aiuto, anche economico, per poter affrontare questo difficile momento.

Ecco come donare

Così, Costanza Bombacci, una collega delle due ragazze, insieme ad altre amiche ha creato una raccolta fondi sul sito GoFundMe, a cui è abbinato anche un Iban: IT47G0200803033000106400085

«L’obiettivo – racconta Costanza a umbriaon.it – è non farci trovare impreparati qualora ci sia bisogno di un aiuto economico improvviso alle famiglie, per qualsiasi esigenza, di tipo sanitario o logistico».